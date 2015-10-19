أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صور|| العقيد منال عاطف ومدير “التواصل” بالداخلية يصلان مدرسة بالطالبية لمتابعة التصويت

Google+ Print
العقيد منال عاطف ومدير التواصل بالداخلية يصلان مدرسة بالطالبية

العقيد منال عاطف ومدير التواصل بالداخلية يصلان مدرسة بالطالبية

وصل، منذ قليل، اللواء خالد حمدي مدير إدارة التواصل الاجتماعي بمكتب وزارة الداخلية يرافقه العقيد منال عاطف من قطاع حقوق الانسان، إلي اللجنة الانتخابية بمدرسة الفريق عزيز المصري بالطالبية بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وانطلقت، صباح أمس، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

المراسل : عمر شوقي

العقيد منال عاطف

العقيد منال عاطف

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا