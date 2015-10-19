صور|| العقيد منال عاطف ومدير “التواصل” بالداخلية يصلان مدرسة بالطالبية لمتابعة التصويت
وصل، منذ قليل، اللواء خالد حمدي مدير إدارة التواصل الاجتماعي بمكتب وزارة الداخلية يرافقه العقيد منال عاطف من قطاع حقوق الانسان، إلي اللجنة الانتخابية بمدرسة الفريق عزيز المصري بالطالبية بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير العملية الانتخابية.
وانطلقت، صباح أمس، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.
المراسل : عمر شوقي