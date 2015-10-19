مدير أمن الفيوم: مستمرون فى التأمين حتى انتهاء عمليات الفرز

قال اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إن المحافظة تشهد حالة من الهدوء الأمنى وسط إقبال من الناخبين على صناديق الاقتراع.

وأضاف مدير أمن الفيوم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عمليات التأمين مستمرة حتى الانتهاء من الفرز والعبور بالبلاد لبر الأمان.

وتابع اللواء ناصر العبد، أن وزارة الداخلية أمدت المديرية بـ388 كرسى متحرك لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم.

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