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محافظ البحر الأحمر: زيادة اللجان الفرعية أدى إلى إختفاء الطوابير الانتخابية

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محافظ البحر الأحمر: زيادة اللجان الفرعية أدى إلى إختفاء الطوابير الانتخابية محافظ البحر الأحمر: زيادة اللجان الفرعية أدى إلى إختفاء الطوابير الانتخابية
قال اللواء أحمدعبد الله محافظ البحر الأحمر أن زيادة عدد اللجان الفرعية والاجراءات اللوجيستية التى إتبعتها المحافظة هما العوامل الاساسيه التى ساهمت فى تقليل الزحام وإختفاء ظاهرة الطوابير الانتخابية ، الامر الذى أعطى إنطباع لوسائل الاعلام بقلة نسبة المشاركه .

وأضاف محافظ البحر الاحمر، خلال حواره عبر فضائية الحياه، أن نسبة المشاركة فى حلايب وشلاتين هى أعلى نسبة مشاركة فى جميع الدوائر على مستوى الجمهورية.
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