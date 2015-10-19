حملات لإزالة إشغالات الطريق أمام اللجان الانتخابية بالإسكندرية

قامت أحياء الإسكندرية بشن حملات متواصلة، لرفع كافة إشغالات الطريق من أمام اللجان الانتخابية تسهيلا على الناخبين الوصول إلى اللجنة دون أى معوقات، وذلك بناء على تعليمات هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، حيث شن حى وسط برئاسة المهندسة سعاد حلمى حملة قامت بالمرور على لجان الانتخابات والمدارس بنطاق حى وسط، وإزالة كافة الإشغالات من أمام اللجان الانتخابية.

وقامت حملة من إدارة إشغال الطريق تحت إشراف الجيار، مدير إشغال الطريق، وبقيادة ملازم أول محمد بك سعيد، وتمت إزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شارع الرصافة وشارع الفنان محمد حسن وشارع محرم بك وحسين محمد فهى وقنال السويس وميدان الرصافة.

من جهه أخرى، أنشأ مركز ومدينة برج العرب غرفة عمليات برئاسة اللواء أحمد متولى- رئيس المركز، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية على مستوى المركز لتذليل أى عقبات من الممكن أن تعوق قيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم.

وقام حى المنتزه ثان برئاسة اللواء عادل سلامة، بتشكيل لجنة مكونة من مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى ومعه ضيف سليمان مساعد رئيس الحى للمرور على اللجان الانتخابية بنطاق الحى وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من سيرها بشكل منتظم.

وقامت اللجنة بالمرور على اللجان بمدارس "محمد أبو زيد- عبد الخالق حسونة- مركز شباب الحرمين- الكويت الثانوية- أمينة السعيد- رفعت المحجوب- الزهور التجريبية –عبد المنعم واصل -عبد السلام عبد الغفار -فؤاد محيى الدين- طارق بن زياد- الحرمين الابتدائية -العمراوى الابتدائية -المندرة الابتدائية".

وتبين أن جميع اللجان مكتملة من حيث تواجد رؤساء اللجان وأمناء السر وانتظام عملية التصويت، وتلاحظ احتياج بعض اللجان إنارة أعمدة كهرباء بشارع الملك وشارع بمساكن الحرمين أمام لجنة مدرسة الكويت الثانوية، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات.



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