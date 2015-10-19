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بالصور.. زحام مرورى بوسط الإسكندرية بعد خروج الموظفين للإدلاء بأصواتهم

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بالصور.. زحام مرورى بوسط الإسكندرية بعد خروج الموظفين للإدلاء بأصواتهم بالصور.. زحام مرورى بوسط الإسكندرية بعد خروج الموظفين للإدلاء بأصواتهم
شهدت منطقة وسط الإسكندرية ومحيط جامعة الإسكندرية، زحاما مروريا وتكدس المواطنين على طريق الكورنيش، وذلك بعد خروج طلاب الكليات والموظفين فى الساعة الثانية عشر ظهراً.

وكان محافظ الإسكندرية أصدر قراراً لهيئة النقل العام بتسهيل المواصلات على المواطنين وجعلها مجاناً من الساعة الواحدة إلى التاسعة مساء، بينما عانت المواصلات العامة من ازدحام شديد واختفاء لمعظم الميكروباصات ورفع الأجرة على المواطنين مما تسبب فى تكدس المواطنين.

يذكر أن جميع المصالح الحكومية أنهت فترة عملها منذ قليل، تسهيلاً على المواطنين التصويت فى الانتخابات.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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