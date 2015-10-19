منع سيدة تحاول الإدلاء بصوتها للمرة الثانية فى لجنة بأسوان

منع أحد المستشارين رئيس لجنة بمدرسة شوقى عابد، بالدائرة الأولى بأسوان، إحدى الناخبات بالسيل الريفى، من التصويت بعد التأكد من قيامها بالإدلاء بصوتها أمس فى نفس اللجنة.

وأثبتت الكشوف أنها أدلت بصوتها فى اليوم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

يذكر أن محافظة أسوان، تضم 923141 ناخبا وناخبة، وبلغ عدد المرشحين الفردى فيها 128 مرشحاً و8 آخرين على نظام القائمة.

ويتنافس 128 مرشحاً فردياً على الفوز بـ8 مقاعد بدوائر محافظة أسوان الـ5 "أسوان ودراو وكوم أمبو وإدفو ونصر النوبة"، إضافة لمقعدين يتنافس عليهما 8 مرشحين فى 4 قوائم ممثلة لقطاع الصعيد، فيما يبلغ عدد الناخبين 923 ألفا و141 ناخبا وناخبة، موزعين على 227 مركزاً انتخابياً، بـ486 لجنة فرعية.

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع الصعيد الذى يضم "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر"، حيث تضم كل قائمة 45 مرشحا.