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بالصور.. محافظ الوادى الجديد يدلى بصوته بمدرسة أبو بكر الصديق

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بالصور.. محافظ الوادى الجديد يدلى بصوته بمدرسة أبو بكر الصديق بالصور.. محافظ الوادى الجديد يدلى بصوته بمدرسة أبو بكر الصديق
أدلى اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، اليوم، بصوته فى الانتخابات البرلمانية بمدرسة أبو بكر الصديق بدائرة الخارجة.

وأكد المحافظ أهمية مشاركة جموع المصريين بإيجابية للنزول والاحتشاد بقوة، للإدلاء بأصواتهم لتنفيذ الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل، وأن اليوم استحقاق لا رجعة فيه، وعلى المواطن أن يستخدم حقه الدستورى فى مباشرة حقوقه السياسية، مطالبا المواطنين بالمشاركة الإيجابية.

وقال المحافظ، إن انتخاب واختيار مجلس نيابى جديد سيعد انعكاسا أمام العالم لإرادة وتطلع المصريين لمستقبل أفضل ومستقر.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذى تقوم به القوات المسلحة والشرطة لتأمين المقار الانتخابية والحفاظ على الأمن والاستقرار بها، مما يطمئن المواطنين ويشجعهم على النزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم ويؤدى أيضا إلى حسن سير العملية الانتخابية بالمرحلة الأولى لها.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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