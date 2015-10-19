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قائد المنطقة الشمالية العسكرية يتفقد اللجان الانتخابية فى البحيرة

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قائد المنطقة الشمالية العسكرية يتفقد اللجان الانتخابية فى البحيرة قائد المنطقة الشمالية العسكرية يتفقد اللجان الانتخابية فى البحيرة
زار اللواء أركان حرب محمد الزملوط، قائد المنطقة العسكرية الشمالية، يرافقه اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، واللواء عزيز إدوارد، نائب مدير أمن البحيرة، اليوم الاثنين، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة البحيرة، التى تقوم برصد مجريات العملية الانتخابية بجميع اللجان، واتخاذ الحلول السريعة لأى مشكلة انتخابية.

كما تفقد قائد المنطقة لجان 173 ، 174 مدرسة الثانوية الميكانيكية بدمنهور، وكان فى استقبالهما الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة الذى وجه الشكر للقائمين على الغرفة من القوات المسلحة والشرطة والجهاز التنفيذى.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب محمد سلمان الزملوط، أن نجاح سير العملية الانتخابية بالمحافظة يأتى نتيجة لمنظومة مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية.

رافق قائد المنطقة الشمالية العقيد خالد رسلان والنقيب أحمد نجاح والملازم أول عبد الله فوزى.
>ويبلغ عدد الناخبين بالبحيرة 3 ملايين و528 ألفا و484 مواطنا يدلون بأصواتهم فى 1737 لجنة فرعية بإشراف 713 مركزا انتخابيا لاختيار 27 نائبا من بين 243 مرشحا فى 10 دوائر هى الدائرة الأولى (مركز ومدينة دمنهور) مقرها "مركز دمنهور" 4 مقاعد، والدائرة الثانية (المحمودية والرحمانية) مقرها "مركز المحمودية" مقعدان، والدائرة الثالثة (كفر الدوار) مقرها "مركز كفر الدوار" 4 مقاعد، والدائرة الرابعة (أبوحمص وإدكو) مقرها "مركز أبوحمص" 3 مقاعد، والدائرة الخامسة (رشيد) ومقرها "مركز رشيد" مقعد واحد، والدائرة السادسة (أبو المطامير وحوش عيسى) مقرها "مركز أبو المطامير" 3 مقاعد، والدائرة السابعة (الدلنجات) مقرها "مركز الدلنجات" مقعدان، الدائرة الثامنة (كوم حمادة) مقرها "مركز كوم حمادة" مقعدان، الدائرة التاسعة (بدر ووادى النطرون) مضاف إليها إداريا "قسم غرب النوبارية" مقرها "مركز بدر" مقعدان، الدائرة العاشرة (إيتاى البارود وشبراخيت) مقرها "مركز إيتاى البارود" 4 مقاعد.

ويصوت الناخبون لاختيار 15 نائبا يمثلون واحدة من قوائم "فى حب " و"النور" و"الاستقلال والجبهة المصرية" و"فرسان مصر" المتنافسة فى قطاع غرب الدلتا، الذى يضم محافظات: الإسكندرية "7 مقاعد"، والبحيرة "7 مقاعد"، ومرسى مطروح "مقعد واحد".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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