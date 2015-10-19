الأمن العام يضبط 45 قطعة سلاح نارى و38 هاربًا من أحكام مراقبة

وجه قطاع مصلحة الأمن العام حملات أمنية تمكنت من ضبط 45 قطعة سلاح نارى، و175 قطعة سلاح أبيض، و158 قضية مخدرات، وتشكيل عصابى، وعاطل لقيامه بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و38 هاربًا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 10597 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وإعادة 44 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 526 دراجة بخارية مخالفة.

تأتى هذه الحملات فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.