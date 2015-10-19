أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث الشرقية تضبط 3 عاطلين بحوزتهم بندقية وهيروين بمركز أبو كبير

Google+ Print
مباحث الشرقية تضبط 3 عاطلين بحوزتهم بندقية وهيروين بمركز أبو كبير مباحث الشرقية تضبط 3 عاطلين بحوزتهم بندقية وهيروين بمركز أبو كبير
تمكن ضباط مباحث أبو كبير بالشرقية اليوم، برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير البحث الجنائى، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم بندقية خرطوش وكمية من مخدر الهيروين والبانجو قبل ترويجها بدائرة مركز أبو كبير، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث أبو كبير، ومعاونيه النقيبين إسلام عواد أحمد البلاسى، برئاسة العقيد عمرو عبد الرازق، رئيس فرع البحث لفرع الشمال، بعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، من ضبط "عمرو أ م"، وشهرته عمرو متشو، 33 سنة، عاطل، ومقيم منشية صالح بندر أبو بكر مسجل شقى خطر مخدرات تحت رقم 3747 فئه ب مخدرات والمطلوب ضبطه فى القضية رقم 24722 لسنة 2015 جنايات مركز فاقوس شروع فى قتل، و"أحمد ع أ"، 23 سنة، عاطل، ومقيم بندر أبو كبير.

كما تم إلقاء القبض على "سمير م م"، 35 سنة، عاطل، مقيم منشأة صالح، وبحوزتهم بندقية خرطوش شوت جن وتحمل رقم 19648 ذات خمس طلقات، بالإضافة إلى 34 تذكرة بودرة تزن 100 جرام، بالإضافة إلى 25 لفافة بانجو تزن حوالى 2 كيلو جرام وميزان حساس و580 جنيها و2 مطواة قرن غزال وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365