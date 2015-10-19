أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر ومستحضرات تجميل مهربة فى الساحل

Google+ Print
ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر ومستحضرات تجميل مهربة فى الساحل ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر ومستحضرات تجميل مهربة فى الساحل
نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة فى ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر فى الساحل داخل محل وحرروا لصاحبه المحضر اللازم وأحالوه إلى النيابة.

كانت البداية بورود معلومات لشرطة التموين بالقاهرة تتهم صاحب محل بدائرة قسم الساحل، بحيازة وعرض كميات كبيرة من السلع الغذائية بعضها غير صالح للاستهلاك الآدمى، وبعضها مجهولة المصدر إضافة إلى مستحضرات تجميل إنتاج "البرازيل، تركيا، الهند" مهربة جمركيًا وخالية من أية فواتير أو مستندات بمصدرها وطرحها للبيع بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

داهمت قوة ترافقها لجنة من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة المحل وضبطت المدير المسئول و548 عبوة سلع أغذية، "زيت، أرز، مكرونة، زبادى"، و455 عبوة مستحضرات تجميل، 31 كيلو جرام "لانشون"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى وحررت المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد