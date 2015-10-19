ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر ومستحضرات تجميل مهربة فى الساحل

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين فى ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر فى الساحل داخل محل وحرروا لصاحبه المحضر اللازم وأحالوه إلى النيابة.

كانت البداية بورود معلومات لشرطة التموين بالقاهرة تتهم صاحب محل بدائرة قسم الساحل، بحيازة وعرض كميات كبيرة من السلع الغذائية بعضها غير صالح للاستهلاك الآدمى، وبعضها مجهولة المصدر إضافة إلى مستحضرات تجميل إنتاج "البرازيل، تركيا، الهند" مهربة جمركيًا وخالية من أية فواتير أو مستندات بمصدرها وطرحها للبيع بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

داهمت قوة ترافقها لجنة من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة المحل وضبطت المدير المسئول و548 عبوة سلع أغذية، "زيت، أرز، مكرونة، زبادى"، و455 عبوة مستحضرات تجميل، 31 كيلو جرام "لانشون"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى وحررت المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.