بالصور.. بدء التشغيل التجريبى لميناء سفاجا بعد انتهاء تطويره

بدأ اليوم الاثنين، التشغيل التجريبى لميناء سفاجا بعد انتهاء أعمال مشروع التطوير بمراحلها الثلاثة بتكلفة 450 مليون جنيه، تمهيدا لافتتاحه رسميا، حيث تم تشغيل مجتمع العمل بالميناء بعد التطوير من محطة الركاب ومحطة التربتيك ومحطة الشاحنات، وتم نقل مكاتب الجوازات والجمارك والمكاتب الإدارية الخدمية.

وقال اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن أعمال التطوير بالميناء شملت إدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية والمركز التجارى الخاص به، حيث تم إنشاء محطة ركاب بمساحة إجمالية 12 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 1.3 مليون راكب بزيادة قدرها 156% عن مرحلة قبل التطوير، تتكون من صالة سفر بمساحة 3400 متر مربع وطاقة استيعابية 2000 راكب/ رحلة، وصالة وصول بمساحة 3400 متر مربع وطاقة استيعابية 2000 راكب / رحلة وعدد (7) مبانٍ إدارية وخدمية للأجهزة المختصة بالركاب بالميناء .

وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إنشاء محطة للشاحنات بمساحة إجمالية 100 ألف متر مربع تحتوى على ساحة لشاحنات الصادر بمساحة 16300 م2 وساحة لشاحنات الوارد بمساحة 16 ألف م2 وساحة للبرادات مغطاة بمظلات معدنية بمساحة 8200 م2 مزودة بمبنى لوجيستى، بمساحة 800 م2 ومبنى إدارى بمساحة 1200 م2، لإنهاء الإجراءات وخدمة السائقين ومسجد ودورات مياه عمومية وكافتيريا، بالإضافة للمداخل والمخارج والإنارة مع رفع كفاءة الأرضيات بهذه الساحات وتأسيسها طبقا للمواصفات المطلوبة .



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