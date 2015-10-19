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القيعي: الأهلي بدأ خطوات تصحيح المسار.. وتذكروا أول 6 أشهر لجوزيه

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القيعي: الأهلي بدأ خطوات تصحيح المسار.. وتذكروا أول 6 أشهر لجوزيه القيعي: الأهلي بدأ خطوات تصحيح المسار.. وتذكروا أول 6 أشهر لجوزيه

يرى عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالأهلي أن الأخير بدأ خطوات تصحيح المسار بعد فوزه بكأس السوبر المصرية الأخيرة على حساب الزمالك 3-2.

وحضر القيعي مران الأهلي الإثنين لمساندة الفريق وسيجتمع مع محمود طاهر الرئيس في وقت لاحق بعد رفضه منصب المتحدث الإعلامي للنادي.

وقال القيعي للصحفيين:"كل شيء بميعاده. منصبي في الأهلي سيتحدد لاحقا".

وأضاف "أول ما سأقوم به فور تولي المسؤولية هي تصحيح الرسالة الإعلامية من النادي للرأي العام لتفادي تزييف الحقائق وانتشار الأخبار المغلوطة عن الفريق".

وأردف "مجلس الإدارة بدأ يصلح الكثير من الأشياء في النادي".

وأوضح "بالنسبة للمدرب الجديد جوزيه بيسيرو فأذكركم بأول 6 أشهر لمانويل جوزيه حين كان انتقاده لاذعا للأداء وطريقة لعب الفريق".

وأتم "بيسيرو يحتاج لدعم ومساندة الجميع ومعيار الحكم في الأهلي على المدربين ثابت ألا وهو تحقيق البطولات".

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