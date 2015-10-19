الأهلي: حددنا ثلاثة ملاعب لخوض مباريات الموسم الجديد

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن النادي أرسل إلى الجهات الأمنية قائمة بالملاعب التي يفضل خوض مبارياته عليها في الموسم الجديد.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين:"حددنا ثلاثة ملاعب هي استاد القاهرة والدفاع الجوي والكلية الحربية كي نلعب على واحد منها".

وأضاف "أرسلنا أيضا نطلب موافقة الأمانة العامة للقوات المسلحة على ملعبي الدفاع الجوي والكلية الحربية".

وخاض الأهلي مبارياته الموسم الماضي على ملعب بتروسبورت بعدما لعب عدة مباريات على استاد القاهرة.

ويحل الأهلي ضيفا على طلائع الجيش الخميس في الجولة الأولى من الدوري على ملعب الدفاع الجوي كما أعلن اتحاد الكرة.