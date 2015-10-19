يديعوت: منفذ عملية "بئر السبع" بدوى من منطقة "حورة" فى النقب

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن منفذ عملية "بئر السبع" الاستشهادية التى تمت مساء أمس الأحد، والذى استشهد بنيران قوات الاحتلال عقب تنفيذه العملية التى راح فيها قتيلان إسرائيليان و8 مصابين، يدعى مهند العقبى (21 عاما) من منطقة "حورة" البدوية فى النقب، وأنه تم اعتقال أحد أقربائه للاشتباه فيه بتقديم المساعدة له.

وقال قائد الشرطة الإسرائيلية، الجنرال يورام هاليفى، عقب تنفيذ العملية مع عدد من قادة قبائل البدو، إن عملا مسلحا يقوم به شخص بمفرده لا يعنى شيئا بالنسبة للوسط البدوى بأسره، مشيدا بعلاقات التعايش القائمة بين ابناء الوسطين اليهودى والبدوى فى جنوب إسرائيل، على حد زعمه.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أنه سيشيع عصر اليوم فى مقبرة مستوطنة "سديه حيمِد" فى منطقة هاشارون جثمان الجندى عومرى ليفى الذى قتل فى العملية الاستشهادية.

وأضافت يديعوت أنه قد قتل إسرائيلى من أصل إريترى يدعى ميلا أفتوم، إثر تعرضه لإطلاق النار من جانب الجيش الإسرائيلى ظنا منهم بأنه مرتكب العملية ثم تعرضه للفتك بأيدى مستوطنين غاضبين.



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جانب من تقرير يديعوت



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البدوى منفذ عملية النقب الاستشهادية



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الجندى الإسرائيلى القتيل فى عملية النقب