مقتل 13 حوثيا فى اشتباكات مع القوات السعودية قبالة محافظة الحرث

قتل 13 حوثيا فى اشتباكات مع القوات السعودية قبالة محافظة الحرث، وذلك وفق ما أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل لها.

جدير بالذكر أن الحكومة السودانية أكدت وصول 500 من جنودها إلى محافظة عدن، لتولى مهمة ضبط الأمن فيها، والقيام بأى أعمال توكل إليهم من قيادة التحالف العربى الذى تقوده المملكة السعودية، مشيرا إلى أن هناك "ستة آلاف مقاتل جاهزون لليمن".

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