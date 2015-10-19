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مقتل 13 حوثيا فى اشتباكات مع القوات السعودية قبالة محافظة الحرث

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مقتل 13 حوثيا فى اشتباكات مع القوات السعودية قبالة محافظة الحرث مقتل 13 حوثيا فى اشتباكات مع القوات السعودية قبالة محافظة الحرث
قتل 13 حوثيا فى اشتباكات مع القوات قبالة محافظة الحرث، وذلك وفق ما أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل لها.

جدير بالذكر أن السودانية أكدت وصول 500 من جنودها إلى محافظة عدن، لتولى مهمة ضبط الأمن فيها، والقيام بأى أعمال توكل إليهم من قيادة التحالف العربى الذى تقوده المملكة السعودية، مشيرا إلى أن هناك "ستة آلاف مقاتل جاهزون لليمن".
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