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«سيدي جابر» تتصدر المخالفات في الاسكندرية واستمرار الدعاية للمرشحين امام اللجان

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«سيدي جابر» تتصدر المخالفات في الاسكندرية واستمرار الدعاية للمرشحين امام اللجان «سيدي جابر» تتصدر المخالفات في الاسكندرية واستمرار الدعاية للمرشحين امام اللجان

شباب يرتدون تيشرتات لأحد المرشحين أمام أحد اللجان الانتخابية

استمرت موجة المخالفات في معظم دوائر الإسكندرية، لليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب، وتصدرت دائرة “سيدي جابر – وباب شرق”، قائمة الدوائر المخالفة، والتي تمثلت في الدعايا أمام اللجان والحشد الجماعي للتوصيت .

وشهدت منطقة سموحة، المركز الأكبر للجان الاقتراع، استمرار الدعايا للمرشحين أمام اللجان، فقد تجمع 4 شباب يرتدون تيشرتات لأحد المرشحين، ويوزعون ملصقات ودعايا انتخابية للمرشح أمام لجنه مديرية الإسكان .

كما استمرت حالة الحشد الجماعي للمرشحين الدائرة، وتحديدًا من منطقة المطار إلى لجان الاقتراع، للتوصيت لعدد من مرشحي الفردي والقائمة .

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