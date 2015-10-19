«سيدي جابر» تتصدر المخالفات في الاسكندرية واستمرار الدعاية للمرشحين امام اللجان

استمرت موجة المخالفات في معظم دوائر الإسكندرية، لليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب، وتصدرت دائرة “سيدي جابر – وباب شرق”، قائمة الدوائر المخالفة، والتي تمثلت في الدعايا أمام اللجان والحشد الجماعي للتوصيت .

وشهدت منطقة سموحة، المركز الأكبر للجان الاقتراع، استمرار الدعايا للمرشحين أمام اللجان، فقد تجمع 4 شباب يرتدون تيشرتات لأحد المرشحين، ويوزعون ملصقات ودعايا انتخابية للمرشح أمام لجنه مديرية الإسكان .

كما استمرت حالة الحشد الجماعي للمرشحين الدائرة، وتحديدًا من منطقة المطار إلى لجان الاقتراع، للتوصيت لعدد من مرشحي الفردي والقائمة .