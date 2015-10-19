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رئيس جامعة الفيوم يدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانية

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رئيس جامعة الفيوم يدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانية رئيس جامعة الفيوم يدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانية

الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم

قام صباح اليوم الاثنين، الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، بالإدلاء بصوته الانتخابى لاختيار نواب مجلس الشعب 2015، بمدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسى الابتدائية لجنة ” 85 ”

وأبدى رئيس الجامعة سعادته من حسن سير العملية الانتخابية ،وإنها تجرى فى جو من الأمن مثمنا جهود قواتنا المسلحة، وقوات الشرطة المدنية فى تأمين لجان الانتخابات البرلمانبة.

ودعا رئيس جامعة الفيوم إلى المشاركة الإيجابية فى العملية الإنتخابية ،حيث إنها تسهم فى تحقيق الاستقرار السياسى واجتذاب الاستثمارات الأجنبية ،وتنعش السياحة.

وانطلقت، صباح أمس، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

و يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى ” في حب “و ” إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال”و ” نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة “.

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان و الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015.

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