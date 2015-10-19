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ممثل السفارة الأمريكية بالقاهرة يتابع انتخابات مجلس النواب في الأقصر

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ممثل السفارة الأمريكية بالقاهرة يتابع انتخابات مجلس النواب في الأقصر ممثل السفارة الأمريكية بالقاهرة يتابع انتخابات مجلس النواب في الأقصر

ممثل السفارة الأمريكية بالقاهرة أثناء متابعته لسير الانتخابات بالأقصر

حرصت السفارة الأمريكية بالقاهرة، على متابعة انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، حيث قام عضو من فريق المتابعة بالسفارة، ويدعى “كونجرات” بزيارة عددٍ من اللجان داخل دائرة بندر الأقصر، والتقى خلالها بعدد من القضاة المشرفين على اللجان، وتفقد الإجراءات المتبعة للإدلاء بالأصوات، ومدى وجود أي نوع من المعوقات وسُبل التغلب عليها .

وأكدت المرشدة المرافقة له، أن عضو المتابعة الذي ترافقه لا يتبع فريق المراقبة الأمريكي للانتخابات، وإنما هو عضو بفريق المتابعة التابع للسفارة الأمريكية بالقاهرة، مشيرةً إلى عدم إصدار أي انطباعات الآن، وإنما سيتم فيما بعد إصدار بيان شامل منه بمقر السفارة، يتضمن ملاحظات أعضاء للفريق المتابع لانتخابات المرحلة الأولى.

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