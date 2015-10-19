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بالصور.. الأقصر تحتفل بوصول أولي رحلات الطيران قادمة من هولندا

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بالصور.. الأقصر تحتفل بوصول أولي رحلات الطيران قادمة من هولندا بالصور.. الأقصر تحتفل بوصول أولي رحلات الطيران قادمة من هولندا

وأعرب وزير السياحة عن سعادته لاستقبال هذه الرحلة لاعتبارها الرحلة المباشرة الأولى للأقصر من هولندا، مشيرا إلى أن هذه الرحلة ستكون أسبوعية ويعقبها مزيد من الرحلات المباشرة للأقصر من أسواق سياحية أخرى.

وأوضح هشام زعزوع أن وجود إعلام هولندى مرافق لهذه الرحلة، من كبريات المؤسسات الإعلامية الهولندية، سيكون له عظيم الأثر فى نقل صورة إيجابية واقعية عن السياحة المصرية وعن استقرار المقصد السياحى المصرى، وخاصة محافظة الأقصر التى تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية المصرية والتى تتميز بنمط السياحة الثقافية.

وأكد زعزوع أن هذه الرحلة هى أحد ثمار الجهود المتواصلة من الوزارة والحكومة بأسرها، للعمل على استعادة الحركة السياحية إلى بوجه عام والأقصر خاصة، تقديرا لما عانته المحافظة خلال السنوات الماضية.

وأقيمت احتفالية مصغرة للسائحين الهولنديين داخل مطار الأقصر الدولي، بمناسبة استئناف حركة الطيران المباشر بين هولندا والأقصر، حيث تم توزيع الزهور والورود والبالونات علي السائحين عند وصولهم، ثم توجه 80 سائحا منهم إلي أحد الفنادق السياحية العائمة بمدينة الأقصر وأكمل باقي الوفد السياحي الهولندي رحلته إلي مدينة مرسي علم.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أن الأقصر تسعي إلي توفير كافة سبل النجاح وتقديم كل الدعم من أجل عودة حركة السياحة، مؤكدا أن المحافظة آمنة تماما والسياح يتجولون فيها بكل حرية ويستمتعون بزيارة معالمها الأثرية.

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