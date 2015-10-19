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تقرير - قرار مورينيو قد يعجل برحيل نجم تشيلسي إلى ريال مدريد

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تقرير - قرار مورينيو قد يعجل برحيل نجم تشيلسي إلى ريال مدريد تقرير - قرار مورينيو قد يعجل برحيل نجم تشيلسي إلى ريال مدريد

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدين أزار نجم فريق تشيلسي قد يرحل الصيف المقبل للانضمام لنادي ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار جوزيه مورينيو مدرب البلوز بوضع اللاعب على دكة البدلاء في اللقاء الأخير لم يلق إعجاب الدولي البلجيكي وقد يعجل برحيله عن الدوري الإنجليزي للالتحاق بالميرنجي.

وانتقل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي إلى تشيلسي عام 2012 مقابل 40 مليون يورو من ليل الفرنسي ولم يقدم المستوى المنتظر في الموسم الحالي.

وشارك أزار بديلا لبيدرو في الدقيقة 83 في المباراة الأخيرة للمضيف تشيلسي التي حسمها بهدفين دون مقابل ضد أستون فيلا.

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