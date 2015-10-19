بنزيمة: الفرنسيون يعتقدون أن أي شخص قادر على تحقيق ما أقدمه مع ريال مدريد

(إفي): قال مهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، اليوم إنه يقوم "بجهد كبير" من أجل التعافي سريعا من الإصابة العضلية التي ألمت به للحاق بمباراة فريقه الأربعاء المقبل أمام باريس سان جيرمان بملعب الأمراء بدوري الأبطال الأوروبي.

وأكد بنزيمة في تصريحات لصحيفة (جورنال دو ديمانش) "أبذل كل ما يمكن لمحاولة العودة للملاعب في أسرع وقت. أعمل بقوة للحاق بمباراة الأربعاء في باريس، ولكني لن أستعجل التعافي".

وأصيب بنزيمة في الثامن من الشهر الجاري مع منتخب فرنسا بالعضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وغاب عن مباراة الملكي الاخيرة امام ليفانتي (3-0)، وهو يتوقع أن تكون مباراة البي اس جي "معقدة".

وقال في هذا الصدد "نعلم أنها ستكون مباراة صعبة لأن البي اس جي أصبح معتادا على مثل هذه المباريات وارتفع مستواه كثيرا في التشامبيونز ليج. ولكن سواء كانوا هؤلاء خصمنا أو أي منافس آخر، سيظل هدفنا ثابتا، وهو ان ننهي المجموعة في الصدارة".

ولم يبد اللاعب أي شكوك حول مستقبله، مشيرا إلى أنه سعيد في ناديه "أنا أساسي في أفضل نادي بالعالم، أنا سعيد".

وردا على من يقلل في فرنسا من انجازاته مع ريال مدريد، قال "عندما يتحدثون عني يشعرونني وكأن أي شخص قادر على صناعة ما حققته مع الريال، ولكنهم خاطئون".

وامتدح بنزيمة البي اس جي "بإمكانهم التتويج بالتشامبيونز إلى جانبنا، هو فريق يواصل التطور ويقترب من الأفضل. من الجيد أن يكون هناك فريقا فرنسيا بين الأفضل، فبدء من دور الثمانية كل الفرق، على المستويين الفني والذهني، بإمكانها الفوز باللقب الذي تحدده بعض التفاصيل الصغيرة، فنحن على سبيل المثال تعادلنا في النهائي بهدف من ركنية في الدقيقة الأخيرة".