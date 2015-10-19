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عبد الله السعيد يكشف.. هكذا خدعت الشناوي والسوبر بداية عودة الأهلي

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عبد الله السعيد يكشف.. هكذا خدعت الشناوي والسوبر بداية عودة الأهلي عبد الله السعيد يكشف.. هكذا خدعت الشناوي والسوبر بداية عودة الأهلي

يرى عبد الله السعيد نجم الأهلي أن الفوز على الزمالك في كأس السوبر المصري هو بداية عودة الفريق لأمجاده المعهودة.

وسجل عبد الله السعيد هدفين من أصل ثلاثة سجلهم الفريق الأحمر في مرمى الزمالك من ركلتي جزاء.

وفسر عبد الله السعيد في تصريحات صحفية، كيف خدع أحمد الشناوي حارس الزمالك في ركلتي الجزاء قائلا: "تنفيذ ركلات الجزاء يعتمد في المقام الأول على قوة الأعصاب وتوفيق الله".

وأضاف "حاولت خداع الشناوي ودفعه للارتماء في أحد الزوايا ثم سددت في الناحية الأخرى، وقد نجحت في ذلك".

شاهد ركلة عبد الله السعيد الأولى

شاهد ركلة عبد الله السعيد الثانية

من ناحية أخرى أعرب عبد الله السعيد عن سعادته البالغة بالفوز معتبرا أنه بداية عودة الأهلي لأمجاده المعهودة.

وقال السعيد في هذا الشأن: "الفوز على الزمالك مهم كبداية لاستعادة الثقة وكسر حاجز الإخفاقات، قبل تولي الجهاز الجديد منصبه.

وكان الأهلي أعلن عن تعيين المدرب البرتغال جوزيه بيسيرو مدربا للفريق، بالإضافة لسيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.

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