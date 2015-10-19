القيعي في الأهلي تمهيدا للاجتماع مع طاهر

حضر عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالأهلي مران الأخير الإثنين تمهيدا لاجتماعه بمحمود طاهر رئيس النادي.

وسيحاول طاهر إقناع القيعي بالعدول عن قراره برفض منصب المتحدث الإعلامي الرسمي للنادي.

وكان القيعي قد رفض المنصب بعد أزمة اختيار المدير الفني الأخيرة التي طالب فيها الجمهور من الإدارة إعادة مانويل جوزيه قبل أن يستقر المجلس على جوزيه بيسيرو.

وكان القيعي أحد عناصر النجاح الرئيسية في الأهلي في السنوات الماضية بتعاقده مع عدة لاعبين مميزين.

شاهد طاهر يتحدث عن القيعي والمنظومة الإعلامية للأهلي في الإمارات بعد التتويج بالسوبر