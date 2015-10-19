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بالفيديو - شاهد صاروخ أمير عادل في سداسية فريقه بالدوري السويدي

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بالفيديو - شاهد صاروخ أمير عادل في سداسية فريقه بالدوري السويدي بالفيديو - شاهد صاروخ أمير عادل في سداسية فريقه بالدوري السويدي

سجل أمير عادل أو "أليكساندر جاكوبسن" المصري الأصل الدنماركي الجنسية هدفا رائعا لفريقه من تسديدة صاروخية الأحد في الدوري السويدي.

وساهم لاعب منتخب شباب السابق في سحق فالكنبيرجس لأتفيدابرجس متذيل الترتيب في الجولة الـ28 من الدوري بنتيجة 6-صفر.

وأحرز صاحب الـ21 عاما هدفه الثاني في الدوري مع فريقه الذي يحتل المركز الـ14 من تسديدة صاروخية بالقرب من منطقة الجزاء في الدقيقة 13.

ويتبقى أسبوعين على ختام الدوري المكون من 16 فريقا الذي يلعب فيه صاحب المركز الـ14 في دوري الدرجة الأولى مباراة فاصلة على الهبوط ضد صاحب المركز الثالث من دوري الدرجة الثانية.

شاهد الهدف من هنا.

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فيديو اليوم السابع

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