زكي يتألق في مران خاص لمهاجمي الأهلي.. وبيسيرو يركز على التسديد

أجرى جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي الجديد تدريبا خاصا للمهاجمين ركز من خلاله على التسديد من وضعية الحركة من زوايا متعددة.

وتألق خلال المران - الذي ركز على الاختراق من الجانبين ثم التسديد في المرمى - لاعب الأهلي الجديد محمد حمدي زكي وكان أفضل من عماد متعب وأحمد عبد الظاهر وجون أنطوي وعمرو جمال.

ودرب بيسيرو أيضا الخماسي المذكور على التسديد من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة ثنائية بين لاعب وأخر.

وانفرد خلال المران مدير الكرة الجديد بالنادي سيد عبد الحفيظ بالظهير الأيسر حسين السيد الذي جلس احتياطيا في لقاء السوبر الأخير ضد الزمالك.