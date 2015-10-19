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«المجتمعات العمرانية» تطرح 5 مناقصات فى 3 مدن جديدة

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«المجتمعات العمرانية» تطرح 5 مناقصات فى 3 مدن جديدة «المجتمعات العمرانية» تطرح 5 مناقصات فى 3 مدن جديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، عن طرح عدد من المناقصات، لمجموعة من المشروعات الخدمية المختلفة، لخدمة المواطنين، وذلك فى إطار حرص الهيئة على دفع عجلة التنمية، وتوفير وتطوير كافة الخدمات، بالمدن الجديدة.

وقال المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات : إنه سيتم طرح مناقصتين، تشملان إنشاء حضانة بالمنطقة السكنية الرابعة والعشرين، إضافة إلى إنشاء حضانة أخرى فى المنطقة السكنية الثامنة والعشرين، بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأشار المهندس على رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنه سيتم طرح مناقصتين، تشملان أعمال تنسيق الموقع للمجاورتين (7 ، 8)، بالامتداد بالمدينة، وأيضا أعمال إعادة الشئ لأصله على مسارات كابلات الكهرباء، لمشروع سوق الجمعة، شرق الطريق الدائرى، بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأكد المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أنه سيتم طرح عملية التأمين الشامل على سيارات ومعدات الجهاز لمدة عام، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

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