الأمين العام لمجلس النواب: استقبال الأعضاء الجدد بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات

قال خالد الصدر أمين عام مجلس النواب، إن الأمانة العامة تعمل على قدم وساق لاستقبال النواب الجدد، بعد استلام نسخه معتمدة من أسماء النواب المنتخبين عن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية وإجراء جولة الإعادة الخاصة بها.

وكشف الصدر، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عن الاستعدادات والإجراءات التى قامت بها الأمانة العامة لاستقبال الأعضاء الجدد، بدءاً من اختصار عملية تسجيل البيانات والتى لن تستغرق 15 دقيقة لكل نائب، وذلك من خلال استمارة واحدة يقوم مدخل بيانات بتسجيلها على جهاز كمبيوتر، مشيراً إلى أن البيانات المطلوبة تشمل استفسارا عن رغبة النائب فى الانضمام لأى لجنة من لجان المجلس.

وقال الصدر، إن الأمانة العامة خصصت 14 طاولة مجهزة فى البهو الفرعونى بمجلس النواب لاستيفاء بيانات العضو واستخراج كارنيه العضوية، بما يستوعب عدد أكبر من النواب، لافتاً إلى أنه سيتم اصطحاب العضو فى جولة داخل أروقة البرلمان للتعرف على أماكن اللجان والأمانات والقاعات بعد إتمام مرحلة ملىء الاستمارة.

وأضاف الصدر، أن استقبال النواب سيتم خلال مواعيد سيتم تحديدها لاحقاً، ستكون من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وتابع الصدر، أن الأمانة العامة ستقوم بتسليم كل عضو حقيبة تضم إلى جانب اللائحة والدستور وقوانين الانتخابات، أسطوانة مدمجة عليها فيلم تسجيلى مدته 20 دقيقة يتم إعداده بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتتضمن شرحا وافيا حول الدور الذى تقدمه قطاعات المجلس لدعم العضو، حتى يكون العضو على دراية كافية بالقطاعات المساندة له فى حال احتياجه لبحث أو دعم فنى أو حتى فى حالة السفر وإنهاء الإجراءات.

ولفت الصدر إلى أن الأمانة العامة ستقوم كذلك بتسليم كل عضو جهاز "آى باد" وعمل بريد إلكترونى له للتواصل الداخلى بين الأعضاء والأمانة، بحيث يتم تزويد العضو إلكترونيا بمواعيد اللجان والجلسات ومشروعات القوانين وكافة الأمور التنظيمية.

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