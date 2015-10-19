المطار يعدم 200 كجم «مخ» مع 6 سودانيين بأرض المهبط

أعدمت سلطات الحجر البيطري، بالاشتراك مع الجمارك وشركة ميناء القاهرة الدولي 200 كجم “مخ” أبقار داخل مهبط المطار، وذلك فور ضبطها مع 6 ركاب سودانيين الجنسية فور وصولهم من الخرطوم، في محاولة منهم لبيعها للجزارين وتحقيق مكاسب مادية.

صرحت مصادر بالحجر البيطري بالمطار أن جمارك تمكنت من ضبط 6 ركاب سودانيين الجنسية فور وصولهما علي رحلتين قادمتين من الخرطوم، ومعم 200 كجم “مخ” قبل العبور بها وتسليمها إلى الجزارين خارج المطار وتحقيق مكاسب مادية، وأشارت المصادر إلى أن تم التنبيه أكثر من مرة على شركات الطيران خاصة الأفريقية بعد السماح للركاب بحمل مثل تلك الأشياء من محطات الوصول لأنه غير مسموح بدخولها البلاد مع أفراد ويتم استيراد اللحوم طبقًا لضوابط وشروط معينة بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وقالت أنه فور الضبط واتخاذ الاجراءات القانونية تم تشكيل لجنة برئاسة الحجر البيطري لإعدام 200 كجم “مخ” داخل ارض المهبط بحفر كبيرة الحجم ووضع الجير الحي عليها ودفنها.