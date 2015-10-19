«ONA» ترصد.. «موظفة» نائمة داخل لجنة بسبب ضعف الإقبال بالفيوم

رصدت وكالة “ONA” صورة لإحدى الموظفات، اللاتي تعمل داخل اللجنة رقم 110 بمدرسة اللواء “أحمد ذكي لطيف” بدائرة بندر الفيوم، وهي نائمة بسبب ضعف الإقبال على الانتخابات البرلمانية بالمحافظة، وهو المشهد الذي ساد في أغلب لجان البندر بالأمس، بسبب عدم توافد الناخبين.

وتشهد بعض اللجان في مراكز وقرى المحافظة، إقبالًا خاصةً المراكز والقرى، التي يتواجد بها مرشحون، حيث بلغت نسبة التحضير في عددٍ من قرى مركز طامية بالأمس، 4600 ناخب بقرية الروضة، و5100 ناخب بقرية قصر رشوان.

ويتوقع أن يزيد عدد الإقبال في الساعات القادمة، خاصةً بعد قيام عدد من المرشحين بحشد أنصارهم لجلب المواطنين إلى اللجان للتصويت.