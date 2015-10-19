"العليا للانتخابات": انتظام العمل بمعظم لجان الانتخابات البرلمانية

أعلن المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن الغالبية العظمى من اللجان الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 14 محافظة، والتى استأنفت أعمالها لليوم الثانى والأخير، قد انتظمت بها عمليات إدلاء الناخبين بأصواتهم اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وفقًا للمواعيد المقررة لفتح أبواب اللجان.

وقال المستشار أيمن عباس- فى تصريح له- إن عددا محدودا للغاية من اللجان الانتخابية تأخرت لبعض الوقت عن المواعيد المقررة لبدء التصويت، نظرا لظروف طارئة وخاصة، غير أن العمل فى تلك اللجان أيضا انتظم على الفور فى وقت بسيط.

وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات لم تتلق أية شكاوى على مدى ساعة ونصف، منذ بدء العملية الانتخابية فى يومها الثانى.

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