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محافظ الفيوم يتابع اللجان باليوم الثاني للانتخابات البرلمانية

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محافظ الفيوم يتابع اللجان باليوم الثاني للانتخابات البرلمانية محافظ الفيوم يتابع اللجان باليوم الثاني للانتخابات البرلمانية

المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، في اجتماع لمتابعة سير العملية الانتخابية

قام المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، في اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية، بمتابعة سير العمل وحسن الأداء للعملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، ومتابعة الأحداث الجارية بقرى، ومراكز المحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات القرى والمراكز، لتذليل أية عقبات ووضع الحلول السريعة والفورية لها.

واطمأن “مكرم”، على سير العمل باللجان الانتخابية، وإجراءات التأمين بلجان المدارس بمدينة الفيوم.

وأهاب المحافظ، بالمواطنين في كافة أرجاء المحافظة النزول للإدلاء بأصواتهم، واستخدام الحق الدستوري للانتخاب، والمشاركة في العرس الانتخابي.

وشدد المحافظ، مؤكدًا على المتابعة المستمرة على مدار الساعة لرؤساء المدن والقرى، وتقديم الدعم اللازم والفوري، للتيسير على الناخبين، وتوفير وسائل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن للإدلاء بأصواتهم دون مشقة وفي يسرٍ تام.

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