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«الفخراني» يصل محكمة جنوب القاهرة لحضور استئناف النيابة على إخلاء سبيله

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«الفخراني» يصل محكمة جنوب القاهرة لحضور استئناف النيابة على إخلاء سبيله «الفخراني» يصل محكمة جنوب القاهرة لحضور استئناف النيابة على إخلاء سبيله

حمدي الفخراني

وصل حمدي الفخراني البرلماني السابق لمحكمة جنوب القاهرة، منذ قليل، لحضور نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار اخلاء سبيله، بكفالة مالية قدرها مليون جنيه على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بـ” الابتزاز واستغلال النفوذ والفساد”. أمام الدائرة 19 بمحكمة جنوب القاهرة.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، قد قرر اخلاء سبيل الدكتور حمدي الفخراني بكفالة مالية قدرها مليون جنيه على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بـ” الابتزاز واستغلال النفوذ “، وقررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الاستئناف على قرار اخلاء سبيل ” الفخراني”.

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