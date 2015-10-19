سيارات تجوب شوارع الإسكندرية لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

بدأت سيارات مديرية الشباب والرياضة، تجوب شوارع الإسكندرية لحث المواطنين للنزول والتصويت فى الانتخابات البرلمانية.

من جانبه، قال محسن حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، فى تصريحات له، إن المديرية قامت بعمل ندوات وفعاليات لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، بالإضافة إلى الحملة اليوم.

وقال وكيل الوزارة، إن السيارات خرجت من أمام مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من نوادى الإسكندرية منها نادى سبورتنج والأوليمبى ومراكز الشباب ببرج العرب ومختلف أحياء المحافظة.

وأضاف، أن السيارات تحمل شعارات اليوم الأمل الأخير، وانزل من أجل إنقاذ مصر وصوتك أمانة، ولا تقاطع مستقبل مصر.



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