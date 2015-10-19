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لجنة تفتيش عاجلة فى مقار "العشى" الانتخابية بالأقصر بعد شكاوى القضاة

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لجنة تفتيش عاجلة فى مقار "العشى" الانتخابية بالأقصر بعد شكاوى القضاة لجنة تفتيش عاجلة فى مقار "العشى" الانتخابية بالأقصر بعد شكاوى القضاة
أمر المستشار جمال صادق، رئيس غرفة عمليات لجنة انتخابات الأقصر، بخروج لجنة تفتيش عاجلة لمراقبة أداء لجان قرية العشى شمالى محافظة الأقصر، بعد تلقى عدة شكاوى ضد القضاة.

وتشمل لجنة التفتيش مستشارا بدرجة رئيس محكمة وقاضيا وقوة أمنية، لردع أية صور للخروج عن القانون أو التقصير فى العمل.

ويبلغ عدد الناخبين فى الأقصر ٧٦٤ ألفا و٦٨٥ ناخبا مقسمين على 5 دوائر يصوتون لاختيار 6 نواب من بين 91 مرشحا منهم 52 مستقلا و39 حزبيا.

ويصوت الناخبون فى 378 لجنة فرعية، منهم 93 لجنة للذكور، و89 لجنة للإناث، و196 لجنة مشتركة بإشراف 172 مقرا انتخابيا.

وبلغ عدد المرشحين بالدائرة الأولى "بندر الأقصر" 22 مرشحا بـ22 مقرا انتخابيا و69 لجنة فرعية، وفى الدائرة الثانية "مركز الأقصر" 20 مرشحا و30 مقرا انتخابيا و69 لجنة فرعية، وبالدائرة الثالثة مركز القرنة 15 مرشحا و28 مقرا انتخابيا و55 لجنة فرعية، وفى الدائرة الرابعة "مركز أرمنت" 14 مرشحا و30 مقرا انتخابيا، و54 لجنة فرعية، وبالدائرة الخامسة "مركز إسنا" 20 مرشحا و62 مقرا انتخابيا و131 لجنة فرعية.

ويصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهى "فى حب " و "ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر، لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015.

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مصر 365

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