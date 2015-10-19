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مباحث المرج تضبط سائق وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار

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مباحث المرج تضبط سائق وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار مباحث المرج تضبط سائق وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار

أرشيفية

تمكنت مباحث قسم شرطة المرج،  من ضبط ” إبراهيم ز ص” سائق مقيم بدائرة القسم، وذلك لمزاولته نشاطًا غير مشروع في  مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مكانًا لنشاطه الاجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله السيارة رقم” ي س ص 418 ” ملكه وبحوزته كمية من الحشيش الخدر وزنت 6 كيلو جرام.
> بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحصله على المواد المخدرة من” محمد ا ” مقيم محافظة الشرقية، مقابل مبلغ مالي 75 ألف جنيه.
> تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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