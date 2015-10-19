جريلا لاعب رد بولز يسجل أسرع هدف في الدوري الأمريكي

سجل مايك جريلا لاعب وسط نيويورك رد بولز أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم عندما سدد الكرة في الشباك بعد سبع ثوان فقط من بداية المباراة أمام فيلادلفيا يونيون أمس الأحد.

وحطم جريلا الرقم السابق للأسترالي تيم كاهيل والذي سجله أيضا مع رد بولز في 2013 بثانية واحدة.

ومهدت البداية السريعة الطريق نحو فوز رد بولز 4-1 على يونيون بعدما أحرز الفريق ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الأول.

وضمن رد بولز صدارة القسم الشرقي قبل جولة واحدة على نهاية الدور التمهيدي.

ويأتي دي.سي. يونايتد في المركز الثاني الذي يضمن أيضا عدم خوض الجولة الأولى في الأدوار الاقصائية بعد فوزه 4-صفر على مضيفه شيكاجو فاير.

لكن يونايتد يتقدم بنقطة واحدة فقط على كولومبوس كرو وبنقطتين على تورونتو صاحب المركز الرابع.

وفي القسم الغربي قطع بورتلاند تيبمرز خطوة واسعة نحو ضمان التأهل للأدوار الاقصائية بعدما اكتسح مضيفه لوس انجليس جالاكسي صاحب المركز الثاني 5-2.