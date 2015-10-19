شاهد بالصور خاطفة الأطفال التى أنتشرت صورها عبر مواقع التواصل ولم يتم الأمساك بها إلى الآن

من أبشع أنواع الجرائم التى يتم أرتكابها الآن بحق الأطفال الرضع هى عمليات الخطف التى أصبحت تحدث بكثره الآن داخل مختلف المحافظات المصريه وأصبح لها العديد من الطرق والأشكال التى يبتكرها اولئك المجرمون ولم يعد سن الأطفال يشكل أى عائق أمام اولئك المجرمون حتى الأطفال الرضع لم تسلم من أذى أولئك المجرمون , وقد أنتشرت صورة تلك المرأه كثيرا عبر مواقع التواصل الأجتماعى المختلفه وقامت جريدة اليوم السابع بنشر صورتها والتحذير منها فقد أنتشرت صورها التى التقطت من أكثر من مشفى موجود داخل وخارج القاهره فلقد قامت تلك السيده بخطف أكثر من طفل رضيع من الحضانات باكثر من مشفى مختلف ولاندرى ماذا تفعل بالأطفال بعد ذلك , وقد صورتها بعض الكاميرات ولكن لم يستطع أحد أن يمسك بها إلى يومنا هذا وطالب الكثيرون من أهالى الأطفال المخطوفه بالأبلاغ عن أى معلومات قد يعلمونها عن تلك المجرمه لمحاوله القبض عليها فى أقرب وقت ممكن وحمياة الأطفال من شرها .

شبكةعيونالإخبارية

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