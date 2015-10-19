فان جال: دائما تشككون في قدرات روني.. أنا لا أهتم إن لم يسجل

دافع لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد عن لاعبه واين روني الذي سجل هدفا في فوز الفريق على المضيف إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد في الجولة التاسعة من الدوري.

وعادل روني بهذا الهدف رقم نجم يونايتد السابق أندرو كول (187) ثاني هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز بعد آلان شيرر الذي سجل 260 هدفا.

وكسر روني في وقت سابق رقم السير بوبي شارلتون وأصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا بوصوله للهدف رقم 50. وسجل في ملعب جوديسون بارك معقل إيفرتون لأول مرة من عشر سنوات.

وقال فان جال للصحفيين:"دائما تشككون في قدرات روني. هو قادر على التسجيل ولقد أحرز هدفا بالفعل".

وأضاف "بالنسبة لي أنا لا أهتم سجل أو لم يسجل".