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أنشيلوتي: هذه أهم صفة في المدرب الناجح.. بنزيمة الأفضل.. وإبراهيموفيتش غير سان جيرمان

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أنشيلوتي: هذه أهم صفة في المدرب الناجح.. بنزيمة الأفضل.. وإبراهيموفيتش غير سان جيرمان أنشيلوتي: هذه أهم صفة في المدرب الناجح.. بنزيمة الأفضل.. وإبراهيموفيتش غير سان جيرمان

أشاد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد السابق بلاعب الأخير كريم بنزيمة وأكد أن زلاتان إبراهيموفيتش غير كثيرا فريق باريس سان جيرمان.

وتحدث مدرب ميلان وسان جيرمان وتشيلسي السابق في مقابلة حصرية مع قناة آر تي إل وقال إنه يعتبر بنزيمة من أفضل لاعبي العالم.

وقال أنشيلوتي:"أهم شيء للمدرب هو أن يحظى بعلاقة جيدة مع اللاعبين يشوبها الاحترام فهذا يجعله قادرا على التحدث معهم وتحفيزهم بأفكار مختلفة".

وأضاف "في باريس إبراهيموفيتش غير العقليات وهو ما جعل الفريق على ما هو عليه الآن".

وأردف "بنزيمة هو الأمثل لمجاورة كريستيانو رونالدو وجاريث بيل. بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم. لا توجد شكوك حوله مطلقا".

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