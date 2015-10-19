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فتاة تتهم 5 شباب باغتصابها في الدقهلية

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فتاة تتهم 5 شباب باغتصابها في الدقهلية فتاة تتهم 5 شباب باغتصابها في الدقهلية

اتهمت فتاة من قرية ميت العامل، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، 5 شباب باغتصابها وإصابتها بنزيف حاد.

وتلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من المقدم فكرى شعير، رئيس مباحث مركز أجا، يفيد باتهام فتاة تدعى "سارة. م"، 15 عامًا، مقيمة بقرية ميت العامل، 5 شباب باغتصابها ويدعو "أحمد. ب" 20 عاما، و”حليم” 17 عاما، و”مصطفى” 18 عاما، و”السيد” 18 عاما، و”عجوزة” 19 عامًا.

وأكد مصدر أمني أن التحقيقات أثبتت أن الفتاة كانت على علاقة بأحد الشبان المتهمين وقام بمعاشرتها أكثر من مرة.

وتم تحرير المحضر رقم 7618 إدارى مركز أجا لسنة 2015، وتم عرض المجنى عليها على النيابة العامة، فقررت عرضها على الطب الشرعى.

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