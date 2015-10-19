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مباحث بولاق أبو العلا تضبط شخصان لقيامهم يالتنقيب عن الأثار

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مباحث بولاق أبو العلا تضبط شخصان لقيامهم يالتنقيب عن الأثار مباحث بولاق أبو العلا تضبط شخصان لقيامهم يالتنقيب عن الأثار

أرشيفية

ألقت قوات مباحث شرطة بولاق أبو العلا القبض على شخصان أثناء تنقيبهم عن أثار داخل عقار.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، مفادها قيام شخصان بالتنقيب عن أثار داخل عقار الكائن 22 حارة مصطفي خاطر دائرة القسم، على الفور انتقل ضابط مباحث القسم والقوة المرافقة وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما كلا من، “مسعد ع ع” سن 22 عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه في قضية سلاح ناري بدون ترخيص دائرة القسم، و “جميل ل ع ” سن 48 تاجر موبيليا ومقيم دائرة القسم .

حال قيامهما بأعمال الحفر داخل العقار سالف الذكر محدثين حفرتين الأولى بعمق 1 متر والثانية بعمق 1.5 متر، وبحوزتهما “ماكينة شفط مياه، كوريك، فأس، عدد 2 غلق بلانكو لرفع الاتربة، صاروخ، عتلة كبيرة الحجم، خرطوم، ماكينة لحام كهربائية، جاكوش”.

بمناقشتهما اعترفا بالتنقيب عن الاثار. تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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