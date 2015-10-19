بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية بالأقصر

بدأت عملية التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر في تمام الساعة التاسعة صباحا بـ378 لجنة داخل 172 مقر انتخابي بدوائر المحافظة.

انتشر رجال الشرطة بمحيط مختلف لجان محافظة الأقصر والتى تضم 172 مقرا انتخابيا يشمل 387 لجنة انتخابية، صباح اليوم الاثنين.وذلك قبل دقائق على بدء عملية التصويت فى اليوم الثانى بالمحافظة.

وينتشر قوات الجيش داخل اللجان وذلك للقيام بدورهم فى عملية التأمين من الداخل، فيما تتواجد سيارات شرطة ومدرعات أمن مركزى وسيارات الإطفاء أمام اللجان والمقرات الانتخابية المختلفة، وذلك لضمان خروج الانتخابات بالصورة التى تليق بالمحافظة فى مصر بأكملها.

فيما بدأ عدد كبير من قضاة اللجان التوجه نحو لجانهم، وذلك لفتحها تمهيداً لاستقبال الناخبين، خلال فعاليات اليوم الثانى للتصويت والذى يبدأ فى التاسعة صباحاً وينتهى فى التاسعة مساء.

وسجل مركز القرنة غرب الأقصر أكبر نسبة في المشاركين في الانتخابات البرلمانية حيث صوت 25 ألفا و735 ناخبا، فيما جاء مركز الأقصر الثاني بـ25 ألفا و145 مشاركا، وشارك في دائرة أرمنت 20 ألفا و438 صوتا، وإسنا بـ27 ألفا و338 صوت.

ويبلغ عدد المرشحين بالدوائر الخمس الذين ينافسون على ست مقاعد 91 مرشحا منهم 49 مرشحا مستقلا و42 حزيبا فيما بلغ عدد لمقار الانتخابية 172 مقرا بها 378 لجنة، حيث وصل إجمالي عدد لجان المخصصة للرجال إلى 93لجنة وعدد اللجان المخصصة للسيدات 89 لجنة واللجان المشتركة من السيدات والرجال196 لجنة.

وبلغ عدد المرشحين بالدائرة الأولى ببندر الأقصر 22 مرشحا وبها 22 مقرا انتخابيا و69 لجنة والدائرة الثانية بمركز الأقصر 20مرشحا وبها 30 مقرا انتخابيا و69 لجنة والدائرة الثالثة بمركز القرنة 15 مرشحا وبها 28 مقرا انتخابيا و55 لجنة والدائرة الرابعة بمركز أرمنت 14 مرشحا وبها 30مقرا انتخابيا و54 لجنة والدائرة الخامسة بمركز إسنا 20 مرشحا وبها 62 مقرا انتخابيا و131 لجنة بينما بلغ إجمالي عدد الناخبين في دوائر المحافظة الخمس 764ألف ناخب .

> فيما بلغ عدد القضاة المشرفين علي الانتخابات بالمحافظة 377 قاضي يعاونهم ألف و560 موظف مدني .