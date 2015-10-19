فتح باب اللجان أمام الناخبين فى اليوم الثانى للانتخابات البرلمانية بسوهاج

استأنفت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، أعمال التصويت للانتخابات البرلمانية المرحلة الأولى داخل 12 دائرة انتخابية هى عدد دوائر محافظة سوهاج، وشهدت اللجان توافد عشرات الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشحين وتأكد القضاة من سلامة الأقفال على الأبواب الرئيسية لمكان حفظ الصناديق، بالإضافة إلى التأكد من سلامة الأقفال البلاستيكية على الصناديق ومراجعة أرقامها المسلسلة على كل صندوق، وسط تأمينات مشدده من قوات الشرطة والجيش بكافة اللجان .

وبلغ عدد المقاعد 22 مقعدا وعدد المراكز الانتخابية 734 مركزا انتخابيا وعدد اللجان الانتخابية 1383 لجنة انتخابية وعدد الناخبين داخل 12 دائرة هم مليونين و655 ألفا و282 ناخب وناخبة.

وبلغ عدد المرشحين لخوض العملية الانتخابية نحو 232 مرشحا من بينهم 157 مستقلا و75 عن الأحزاب بإجمالى عدد 24 حزبا يتقدمهم حزب المصريين الأحرار بعدد 13 مرشحا والوفد بعدد 8 مرشحين والنور بعدد 7 مرشحين ومستقبل وطن 6 مرشحين وباقى الأحزاب دفعت بعدد مابين 3 أو 4 أو 5 فى الانتخابات بالإضافة إلى وجود عدد 4 قوائم هم حب مصر، نداء مصر والجبهة وتيار الاستقلال، والصحوة.

يذكر أن العملية الانتخابية بمحافظة سوهاج أمس بدأت ضعيفة وتزايد الإقبال مع الساعات الأخيرة وشهد اليوم الانتخاب الأول عددا من المشاهد البارزة اعتذار 51 قاضيا عن الإشراف على الانتخابات بمحافظة سوهاج، فى توقف عملية التصويت فى عدد كبير من اللجان حتى منتصف اليوم كما شهدت غالبية اللجان إقبالا ضعيفا وكثيفا باللجان التى يوجد بها مرشحون.

وأعلن المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة انه تم دمج 26 لجنة والدفع بعدد من القضاة المشرفين من اللجنة الرئيسية لسد العجز الذى حدث باعتذار 51 قاضيا.

وكانت غرفة عمليات مديرية امن سوهاج قد رصدت تأخر 16 قاضيا فى الوصول إلى مقار اللجان بمختلف مراكز المحافظة، فى تمام الواحدة ظهرا وفى الواحدة والنصف فتحت جميع اللجان أبوابها أمام الناخبين.

وشهدت لجنة المدرسة الثانوية العسكرية مرور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء أحمد أبو الفتوح، مدير الأمن حيث تم تفقد اللجان بالمدرسة والاطمئنان على سير عملية التصويت.

وفى مدرسة الشهيد طيار أسامة أحمد إسماعيل بقرية خارفة جرجا تم إخلاء مقر اللجنة للاشتباه فى جسم غريب وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال المفرقعات، وتبين من الفحص أن الجسم الغريب عبارة عن ماسورة موصل بها عدة أسلاك وعادت عملية التصويت إلى طبيعتها بعد توقف دام حوالى ساعة.

وفى طهطا توقفت عملية التصويت بمقر اللجنة رقم 70 بالمعهد الدينى بقرية نجوع الصوامعة بمركز طهطا بسوهاج عقب إطلاق الأعيرة النارية بين أفراد من عائلتى سليمان وعميرة لوجود خلافات سابقة بينهم.

وانتقلت قوة أمنية بقيادة العميد خالد الشاذلى، مدير المباحث الجنائية وقوات من الجيش حيث يجرى البحث عن مطلقى الرصاص وعادت عملية التصويت لطبيعتها عقب وصول القوات.

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