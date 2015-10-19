"عجان" يضرب عن الطعام بسبب قرار ازالة لمخبز زوجتة فى القليوبية

دخل المدعو "صالح يوسف " 45 سنةئ عجان بلدى فى اضراب عن الطعام داخل منزله وذلك لعدم حصول زوجته المدعوه" جمالات أبو زيد ا على حصتها من الدقيق الخاصه بالمخبز ملكها.

جاء فى بيان المديرية ان اللواء سعيد شلبى مديرامن القليوبية تلقى اخطارا بالواقعة ،وبتوقيع الكشف الطبي على المبلغ ورد التقرير الطبي يفيد أنه بحاله جيده وتم إخطار مجلس مدينة القناطر الخيريه بالواقعه وتم تشكيل لجنه بمعرفة الاداره الهندسيه برئاسة رئيس مجلس مدينة القناطر الخيريه وتبين أن زوجة المبلغ مستأجره لمحل بناحية المنيره – دائرة المركز لعمل مخبز بلدى نصف آلى وتم موافقة إدارة التموين على إقامة وتشغيل المخبز ولدى قيام الوحده المحليه بالفحص والمراجعه تبين أن المحل صادر له قرار الازاله رقم 1013 لسنة 2012م " تعدى على الأرض الزراعيه " الامر الذى يقضتى إيقاف السير في إجراءات الترخيص لحين نقل المخبز الى مكان آخر ، واليوم عدل عن إضرابه ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 20 أحوال مركز القناطر الخيريه تاريخه وجارى العرض على النيابه العامه