توافد الناخبين على لجان قنا والفيوم والبحيرة والبحر الأحمر والوادى الجديد

بدء فتح باب لجان الانتخابات بالوادى الجديد وسط إقبال معدوم من الناخبين

توافد عدد من الناخبين على لجان الانتخابات فى محافظات قنا والفيوم والبحيرة والبحر الأحمر فى الساعة الأولى من بدء عملية التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2015.>ففى الوادى الجديد توافد الناخبون بعد فتح اللجان الانتخابية بدائرة الوادى الجديد الانتخابية أبوابها فى اليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب فى موعدها المقرر دون تأخير وسط إجراءات تأمينية مشددة من قوات الشرطة والجيش، حيث تم غلق الطرق المؤدية إلى اللجان أمام حركة السيارات ووضع حواجز أمنية لتنظيم حركة مرور الناخبين .

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا معدوما من الناخبين مع بدء فتح أبوابها فى الوقت الذى تجمع فيه أنصار المرشحين أمام اللجان وفى محيطها، كما ظهرت بكثافة سيارات نقل الناخبين المؤجرة والملاكى لنقل الناخبين من منازلهم إلى مقار اللجان الانتخابية .

توافد الناخبين على لجان البحر الأحمر

وفى البحر الاحمر توافد الناخبون بعدما فتحت اللجان أبوابها امام الناخبين فى اليوم الثانى من الانتخابات البرلمانية بنتى لجنة المحافظة وسط تشديدات امنية مكثفة من قبل قوات الجيش والشرطة.

يذكر أن تضم محافظة البحر الأحمر 3 دوائر تضم 109 لجان مركزية و142 لجنة فرعية وعدد مرشحين يزيد عن 264.7 ألف.

ويتنافس فى اللجنة الأولى "مدينة الغردقة رأس غارب" 41 مرشحا للفوز بمقعدين، حيث يصوت 174 ألفا و195 ناخبا فى 94 لجنة فرعية و65 لجنة مركزية.

وفى الدائرة الثانية مركز سفاجا وتضم "مدن سفاجا والقصير مرسى علم" يتنافس 15مرشحا على مقعد واحد ويصوت 79 ألفا و284 ناخبا فى 43 لجنة فرعية و39 لجنة مركزية.

وفى الدائرة الثالثة "حلايب وشلاتين" ومقرها مركز مدينة الشلاتين "يتنافس 4 مرشحين على مقعدها الوحيد لحصد أصوات 11 ألفا و269 ناخبا يصوتون فى 5 لجان فرعية تشرف عليها 5 لجان مركزية".

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى " فى حب مصر" و"إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر، لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015.

وفى قنا بدأت لجان الآنتخابات البرلمانية فى فتح أبوابها أمام الناخبين فى اليوم الثانى للانتخابات البرلمانية لللآدلاء بأصواتهم والمقرر منذ التاسعة صباحا ويصل عدد من لهم حق التصويت على مستوى دوائر المحافظة المختلفه لمليون 768 الفا و949 ناخب وناخبة ووصل عدد لجان الاقتراع 862 لجنة فرعية داخل 360 مركزًا انتخابيًا.

ومن جانبهم تواجد موكلى المرشحين قبل فتح باب اللجان بلحظات فى انتظار بدء عملية التصويت لمتابعتها

و يتنافس على 15 مقعد لمحافظة قنا خلال 7 دوائر 188 مرشحا بالنظام الفردى و4 قوائم وهى نداء مصر والصحوة الوطنية المستقلة و فى حب مصر وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال

ومن ناحية أخرى انتشرت قوات الامن لتامين جميع لجان المحافظة ومحيط اللجان بالاضافه إلى الدوريات المتحركة التى تجوب شوارع المحافظة

وفى الفيوم فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم أبوبها لليوم الثانى على التوالى لاستئناف عملية التصويت لاختيار نواب البرلمان ومازالت اللجان الانتخابية تشهد حالة من الهدوء ويتوقع الكثيرون من مراقبى المشهد السياسى زيادة أعداد الناخبين بعد انتهاء فترة العمل بالمصالح الحكومية خاصة أن اليوم نصف يوم عمل فقط

جدير بالذكر أن عدد المرشحين بدوائر محافظة الفيوم يبلغ 131 مرشحا ويتنافسون على 15 مقعد فردى ب6 دوائر انتخابية من بينهم ( 13 ) مرشحا بالدائرة الأولى بمركز الفيوم يتنافسون على مقعدين. و( 27 ) مرشحا بالدائرة الثانية بقسم شرطة الفيوم يتنافسون على مقعدين. و( 26 ) مرشحا بالدائرة الثالثة باطسا يتنافسون على ثلاثة مقاعد و( 13 ) مرشحا بالدائرة الرابعة بطامية يتنافسون على مقعدين .و( 28 ) مرشحا بالدائرة الخامسة بسنورس يتنافسون على ثلاثة مقاعد .و( 25 ) مرشحا بالدائرة السادسة بأبشواى ويوسف الصديق يتنافسون على ثلاثة مقاعد .

> ومن بين المرشحين ( 91 ) مرشحا مستقلا و( 40 ) يمثلون ( 15 ) حزبا . كما يختار الناخب قائمة انتخابية واحدة من بين أربعة مرشحة بقطاع الصعيد وهى قوائم فى حب مصر – نداء مصر – صحوة مصر – الجبهة المصرية وتيار الاستقلال

توافد اهالى البحيرة على لجان الانتخابات للادلاء باصواتهم فى اليوم الثانى

وفى البحيرة توافد الالاف من اهالى المحافظة على اللجان الانتخابية بمختلف المراكز والمدن للادلاء باصواتهم بانتخابات مجلس النواب فى يومها الثانى.

فيما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها امام اللجان بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين اللجان تحسبا لاى اخلال بالامن.

و يتنافس 241 مرشحا للفوز بـــــ 27 مقعدا بالنظام الفردى فى 10 دوائر انتخابية إضافة إلى 7 مقاعد أخرى فى نظام القائمة و التى تضم محافظات البحيرة و الإسكندرية و مطروح

وتعتمد معظم الدوائر الإنتخابية بالمحافظة على العصبيات والعائلات البرلمانية الشهيرة خاصة فى مراكز أبو المطامير وحوش عيسى وكوم حمادة وإيتاى البارود فيمايعتمد بعض مرشحى المراكز الأخرى على تقديم الخدمات والتواصل مع المواطنيين بشكل لافت.

يذكر أن عدد الناخبين بمحافظة البحيرة يبلغ 3 ملايين و528 ألفا و484 ناخبا وناخبة سوف يدلون بأصواتهم داخل 1737 لجنة فى عدد 713 مركزا انتخابيا موزعة على عدد 10 دوائر بمدن ومراكز المحافظة لاختيار عدد 27 مرشحا من بين عدد 243 مرشحا يتنافسون على تلك المقاعد.