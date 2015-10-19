تعليم دمياط :توفير خط ساخن بكل إدارة ولقاء يومي لحل مشاكل المواطنين

أكد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، توفير خط ساخن بكل إدارة تعليمية ولقاء يومي لحل مشاكل المواطنين.

أكد الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط خلال لقاءه بقيادات التربية والتعليم بدمياط على أهمية الربط بين المديرية والإدارات التعليمية عن طريق شبكة الانترنت ومن خلال برنامج اسكاى بى ليتسنى له التواصل مع مدراء الإدارات لسرعة انجاز الأعمال توفيرا للوقت والجهد.

كما أكد على أهميه احتواء المشاكل وبحث الشكاوى داخل أسوار مديرية التربية والتعليم وألا تخرج تلك الشكاوى خارجها وأنه سيتم وضع معايير وأسس للتقييم

وتناول التداوى خلال لقاءه الذى تم عرضه خلال بيان صادر عن الصفحة الرسمية للتربية والتعليم بدمياط على ضرورة أن تكون المدرسة جاذبة للطلاب وأنه لا يريد أن يدخل مدرسة بها تواجد للطلاب والكبت يخيم على وجوههم منوها إلى أنه من لم يخطط للنجاح فإنه خطط للفشل 0 مطالبا الجميع أن يضعوا نصب أعينهم المشروع القومى لمصر وهو التعليم

كما طالب مدراء الإدارات بضرورة الإعلان عن الخط الساخن في لوحة الإعلانات بالإدارات لسهولة التواصل وعن أهمية وجود لقاء جماهيري يومي بالإدارات يبدأ من الساعة 12 ظهرا لحل مشاكل الجماهير على أن يتم كتابة تقرير مفصل بما تم في اللقاء والمشاكل التى تم حلها تمهيدا لإرسالها لمكتب السيد الوزير

وأكد التداوى على أهمية الإعلان عن لائحة الانضباط المدرسي وتفعيلها بكل دقة وتشكيل لجنة الحماية بجميع المدارس وفق اللوائح والتعليمات المنظمة ، كما أشار سيادته إلى أهمية الاهتمام بالإشراف اليومي والمتابعة اليومية لمدير المدرسة وأخذ الغياب اليومى بكل دقة خاصة في الصف الثالث الثانوي على أن يكون الغياب الو رقى بدفتر 5 سلوك مطابفا للغياب الالكتروني على أن يقوم مدير المدرسة ووكيل المدرسة لشئون التعليم والطلاب والمتابع الزائر للمدرسة بالتوقيع على الغياب.

كما شدد وكيل الوزارة على أن يصطحب مدير الإدارة في متابعته عضو من الشئون القانونية وآخر من لجنة المتابعة وعضو توثيق وألا يخرج مدير الإدارة من المدرسة إلا بواحدة من اثنتين :إما تحويل المدرسة للشئون القانونية أو تقديم الشكر للمدرسة.

كما أشار إلى أهمية طلاء جميع أسوار مدارس محافظة دمياط بعلم مصر وذلك لتعزيز الانتماء وغرس روح المواطنة لدى أبنائنا على أن يتم الطلاء بالمشاركة المجتمعية أو عن طريق مجالس الأمناء وأولياء الأمور أو بين مدرستين متجاورتين

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور وزير التربية والتعليم قد أشار اليوم فى لقاءه بوكلاء الوزارة عبر شبكة الفيديو كونفرانس أمس إلى عدم قبول الشهادات المرضية للطلاب المتغيبين إلا إذا كانت معتمدة وترفع على سيستم المدرسة كما أكد على أن الطالب إذا تم فصله فى الصف الثالث الثانوي يحرم من العشر درجات ويعاد قيده بعد دفع المصاريف المقررة.

كما ألمح الوزير إلى أن العشر درجات يتم توزيعهم كالتالي 7 درجات للحضور + 3 سلوك وأن الطالب الذي سيحضر من 85: 90% سيحصل على 5 درجات بالإضافة إلى درجات السلوك ، والطالب الذي يحضر من 90: 95% يحصل على 6 درجات بالإضافة إلى درجات السلوك والطالب الذي يحضر من 90 : 100 % يحصل على 7 درجات إضافة إلى درجات السلوك.

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