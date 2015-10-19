قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا في رام الله وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم /الإثنين/ ستة شبان فلسطينيين من قرية دير نظام غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت القرية بأعداد كبيرة، واقتحمت ستة منازل، واعتقلت الشبان الستة، كما فجرت القوات عددا من أبواب المنازل، وقامت بتكسير الأثاث قبل انسحابها من المكان.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال في بلدة تقوع المدينة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي القدس، أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عائلة أبوناب المقدسية، من مبناها السكني في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، في حين تستعد جمعيات استيطانية يهودية للدخول إليه بدعوى ملكية المبنى.

وأغلقت قوات الاحتلال الحي، ومنعت الصحفيين من الاقتراب من المنطقة، كما تمنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج من الحي بواسطة مركباتهم، فيما يسود المنطقة توترا شديدا وسط مواجهات بين السكان وقوات الاحتلال.