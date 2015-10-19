مسئول روسي : قرار إرسال القوات الروسية إلى سوريا لم يكن عفويا أو متسرعا

كشف مدير ديوان الرئاسة الروسية سيرجي إيفانوف، أن اتخاذ قرار إرسال القوات الجوية الروسية إلى سوريا لم يكن عفويا أو متسرعا.

وقال ايفانوف، في حديث مع وكالة أنباء (تاس) الروسية، نشرته اليوم الاثنين “إن هذه العملية خضعت لنقاش وحسابات دقيقة، وجرى تنسيقها مع الرئيس فلاديمير بوتين”.

وأضاف “لم يعد سرا أن الطائرات وبعض الوحدات الخاصة للقوات المسلحة أرسلت مسبقا إلى سوريا” .. موضحا أن المرحلة النهائية لمناقشة العملية في سوريا بمشاركة العسكريين جرت في اجتماع مجلس الأمن الروسي في وقت متأخر من مساء 29 سبتمبر الماضي حيث حسبنا مرة أخرى الإيجابيات والسلبيات، ثم تم توجيه رسالة الرئيس إلى مجلس الفيدرالية، التي أوصلتها فجر اليوم التالي.

وعن سبب التدخل العسكري الروسي في سوريا، ذكر ايفانوف أن الوضع لم يعد يحتمل حيث بات الخطر الذي يشكله آلاف المقاتلين في صفوف “داعش” القادمين من روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة كبير.

وفيما يتعلق بآفاق التسوية في سوريا، أشار إيفانوف إلى إمكانية محاولة الاتفاق مع المعارضة العقلانية .. موضحا أن التنازلات يتعين أن تكون متبادلة.