أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مسئول روسي : قرار إرسال القوات الروسية إلى سوريا لم يكن عفويا أو متسرعا

Google+ Print
مسئول روسي : قرار إرسال القوات الروسية إلى سوريا لم يكن عفويا أو متسرعا مسئول روسي : قرار إرسال القوات الروسية إلى سوريا لم يكن عفويا أو متسرعا

كشف مدير ديوان الرئاسة الروسية سيرجي إيفانوف، أن اتخاذ قرار إرسال القوات الجوية الروسية إلى سوريا لم يكن عفويا أو متسرعا.

وقال ايفانوف، في حديث مع وكالة أنباء (تاس) الروسية، نشرته اليوم الاثنين “إن هذه العملية خضعت لنقاش وحسابات دقيقة، وجرى تنسيقها مع الرئيس فلاديمير بوتين”.

وأضاف “لم يعد سرا أن الطائرات وبعض الوحدات الخاصة للقوات المسلحة أرسلت مسبقا إلى سوريا” .. موضحا أن المرحلة النهائية لمناقشة العملية في سوريا بمشاركة العسكريين جرت في اجتماع مجلس الأمن الروسي في وقت متأخر من مساء 29 سبتمبر الماضي حيث حسبنا مرة أخرى الإيجابيات والسلبيات، ثم تم توجيه رسالة الرئيس إلى مجلس الفيدرالية، التي أوصلتها فجر اليوم التالي.

وعن سبب التدخل العسكري الروسي في سوريا، ذكر ايفانوف أن الوضع لم يعد يحتمل حيث بات الخطر الذي يشكله آلاف المقاتلين في صفوف “داعش” القادمين من روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة كبير.

وفيما يتعلق بآفاق التسوية في سوريا، أشار إيفانوف إلى إمكانية محاولة الاتفاق مع المعارضة العقلانية .. موضحا أن التنازلات يتعين أن تكون متبادلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا