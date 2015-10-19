السيطرة على حريق بمصنع للمياه المعدنية ببنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى مصنع نستله للمياه المعدنية ببنها حيث اشتعلت النيران فى خزان الغاز المخصص لمعالجة المياه ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر فى الأرواح .

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا بنشوب حريق بمصنع نستله مصر للمياه المعدنية بناحية كفر الأربعين – دائرة المركز وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقى المصنع حيث تبين اشتعال النيران فى خزان مخصص لغاز ثانى أكسيد الكربون والمخصص لمعالجة المياه المعدنية ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر فى الأرواح .